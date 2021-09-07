الشرطة الاتحادية تنفذ عملية تفتيش عن السلاح غير المرخص في بغداد وتعتقل مطلوبين

2021/09/07 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 9 مطلوبين في بغداد بينهم متهم بقضايا المخدرات وتنفيذ عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في بغداد.

وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، استطاعت مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة مخدرات بغداد الجديدة من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة ٢٨"مخدرات في منطقة (شهداء العبيدي ) شرقي بغداد".

واوضحت بأن "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول من إلقاء القبض على اثنين من طرفي مشاجرة بعد إخبار من احد المواطنين بوجود مشاجرة ضمن منطقة (حي الحرية) جنوب شرقي بغداد وعلى الفور تم توجه القوة إلى المكان وإلقاء القبض عليهما".واضافت ان "قوة من الفوج الثالث اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت وبالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع مفرزة من مكافحة اجرام جسر ديالى من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٠٥ (قتل) في منطقة (العريفية) جنوب شرقي بغداد".

كما "نفذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (حي الفرات) غربي بغداد، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة بناء أراضي زراعية بطريقة غير قانونية".ولفتت الى ان "قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في منطقة (النهروان) جنوب شرقي بغداد ضبط بحوزتهما مسدسين ومخزن مسدس غير مرخص".

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