هل سيطبق حظر التجوال يوم الاقتراع بالانتخابات البرلمانية..؟ الاعلام الامني يجيب

2021/09/07 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، نفيها تطبيق حظر للتجوال في يوم الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين المقبل.

وذكر رئيس الخلية اللواء سعد معن في تصريح تابعه NRT عربية، (7 ايلول 2021)، أن "الساحة ستكون مفتوحة للمواطن للتوجه الى الاقتراع"، موضحا إنه "مع الاستعدادات الأمنية لإقامة الانتخابات سواء الخطط الاستخبارية أو الميدانية واللوجستية والإعلامية والتفاصيل المتعلقة بهذا العمل للاقتراع الخاص والعام ناضجة بشكل يعطي مناخا أمنيا نتفاءل به".

وعن آلية خطة تأمين الانتخابات، أكد معن أن "كل قيادة لديها خطة خاصة من حيث التعامل مع المناطق أمنيا وتحليل تلك المناطق وفق الخصوصية وحجم القوة المتواجدة فيها"، مشيراً الى أن "الخطط جاءت متطابقة للوضع الأمني والجغرافي لكل محافظة ومنطقة".

N.A

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