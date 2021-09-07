ازمة وقود قادمة الى العاصمة بغداد

2021/09/07 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة توزيع بغداد، الثلاثاء، ايقاف تجهيز 67 محطة تعبئة وقود في العاصمة بدأ من اليوم بسبب ديون الدولة المتراكمة على المحطات مما سيتسبب بأزمة وقود حادة في العاصمة.

وذكر مصدر في الهيئة لـ NRT عربية، (7 ايلول 2021)، انه "تقرر بدأ من اليوم ايقاف تجهيز 67 محطة تعبئة وقود واغلاقها وتشريد اكثر من 3 الاف عامل وقطع ارزاقهم بسبب ديون الدولة المتراكمة على تلك المحطات،" مؤكدا ان هذا الاجراء سيسبب ازمة وقود حادة في العاصمة بغداد."

واضاف المصدر، ان "العاصمة ستشهد ازمة وقود حادة خلال اليومين المقبلين"، لافتا الى انه "ستقوم مظاهرات واسعة من قبل العمال المشردين للمطالبة باستحقاقاتهم، ومناشدة رئيس الوزراء ووزير النفط بالتدخل لايقاف هذا الاجراء الغير القانوني التعسفي".

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