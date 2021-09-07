“وول ستريت”.. العراق يحتل المرتبة الخامسة بين المهيمنين على النفط عالمياً

2021/09/07 | 11:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد موقع “وول ستريت” 24/7، يوم الثلاثاء، بأن العراق يعد خامس مهيمن على النفط عالمياً، مبيناً أن صناعة النفط واجهت في العام 2020 تحديات غير مسبوقة.وقال الموقع في تقرير له، إن “صناعة النفط واجهت في العام 2020 تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا، حيث انخفض الطلب على النفط للمرة الأولى منذ أكثر من …

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العراق يحتل المرتبة الخامسة بين المهيمنين على النفط عالمياً أولاً على النور نيوز.

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