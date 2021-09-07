2021/09/07 | 11:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، انقاذ فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بعد أن علقت ساقه في حفرة الكيبل الضوئي بمحافظة المثنى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 أيلول 2021)، إنها "انقذت طفل يبلغ من العمر ١٤ سنة بعد أن علق ساقه في حفرة الكيبل الضوئي بحي الصدر التابع لقضاء السماوة".

وأوضح بيان المديرية أن "فرق الإنقاذ في مركز الجمهوري تمكنت من إنقاذ الطفل وإخراج ساقه العالقة في الحفرة بكل مهنية وأداء مميز بإستخدام الات الحفر المتخصصة وتسليمه إلى ذويه وسط شكر وثناء لفرقنا من الحاضرين على سرعة الاستجابة والمهنية في العمل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى.. طفل تعلق ساقة في ’حفرة’ الكابل الضوئي (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى.. طفل تعلق ساقة في ’حفرة’ الكابل الضوئي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).