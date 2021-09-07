أجويرو يكشف سبب رفضه ارتداء رقم ميسي في برشلونة

2021/09/07 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة، سبب رفضه الحصول على القميص رقم “10” ليكون خليفة مواطنه وصديقه السابق ليونيل ميسي.وانضم أجويرو لصفوف برشلونة هذا الصيف، في صفقة انتقال حر […]

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