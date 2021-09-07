ارتفاع اسعار صرف الدولار في اسواق العراق

2021/09/07 | 11:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي كردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد صباح اليوم 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الأسعار صباح امس الاثنين 147350 ديناراً مقابل 100 دولار امريكي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

وفي اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147200 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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