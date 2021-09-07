ما الحالات التي يجب عليك تجنب وضع العدسات اللاصقة فيها؟

2021/09/07 | 11:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُفضّل بعض الأشخاص وضع العدسات اللاصقة.وإذا كنت واحداً منهم، تعرف إلى كيفية الاعتناء بها، ومتى يجب عليك عدم وضعها.

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