زيدان وكريم يبحثان الاجراءات القضائية بحق المتجاوزين على الشبكة الكهربائية

2021/09/07 | 11:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، السيد وزير الكهرباء وكالة عادل كريم.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “الطرفين بحثا الاجراءات القضائية بحق المتجاوزين على الشبكة الكهربائية وجرائم تفجير ابراج الطاقة”.

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