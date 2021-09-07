2021/09/07 | 11:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، أنه أجرى مناقشة مهمة مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وقال بوريل في تغريدة على تويتر، “مناقشة مهمة مع رئيس مجلس النواب الحلبوسي حول الانتخابات النيابية المقبلة في العراق التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبة بناء على طلب عراقي”.

واضاف “نريد دعم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.



زيادة المشاركة ستكون عنصرا حاسما”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل الاتحاد الاوروبي: أجريت مناقشة مهمة مع الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل الاتحاد الاوروبي: أجريت مناقشة مهمة مع الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).