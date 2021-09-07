رئيس مجلس القضاء يبحث مع وزير الكهرباء جرائم تفجير أبراج الطاقة

2021/09/07 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع وزير الكهرباء وكالة عادل كريمة، جرائم تفجير أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.وذكر المركز الإعلامي للمجلس، في بيان، تلقاه “المركز […]

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