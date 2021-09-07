محافظ نينوى نجم الجبوري يعلن وصول وجبة جديدة من مبالغ التعويضات للمتضررين

2021/09/07 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، عن وصول وجبة جديدة من مبالغ التعويضات للمتضررين والذين اكملوا معاملاتهم وظهرت اسمائهم، حيث سيتم توزيع صكوك المبالغ على مستحقيها في ديوان محافظة كركوك.واشار الجبوري الى انه سيتم الاعلان عن بقية الوجبات من مستحق … Readmore

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