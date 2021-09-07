بالقرب من “التون كوبري” قتل “مفرزة داعشية” تخطط لمهاجمة كركوك

2021/09/07 | 11:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، مقتل مفرزة لعناصر تنظيم داعش بالقرب من بلدة التون كوبري شمال غربي محافظة كركوك كانت تخطط لمهاجمة قواطع القوات […]

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