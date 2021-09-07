الكهرباء تكشف عن خطة خمسية للوصول إلى 45 ألف ميغاواط

2021/09/07 | 11:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت وزارة الكهرباء عن خطتها الخمسية التي تقضي بالوصول بالطاقة الإنتاجية الى 45 ألف ميغاواط من خلال إدخال محطات إنتاجية وإنجازأعمال الدورة المركبة واعتماد مشاريع الطاقة المتجددة.

يبلغ الإنتاج الحالي للكهرباء في العراق أكثر من 20 ألف ميغاواط

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الإنتاج الحالي يبلغ أكثر من 20 ألف ميغاواط، وأن الوزارة أعدت خطة للخمس سنوات المقبلة بمديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وتتضمن الخطة القصيرة والتي تستمر لمدة سنة من الآن إضافة 5 آلاف ميغاواط تقضي بإدخال (محطة الدبس) ووحدات في (محطة بسماية) و(محطة الرميلة) الاستثمارية، إضافة إلى إدخال عدد من الوحدات التي هي قيد الصيانة الآن وسيتم إنجازها خلال هذا العام".

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وأضاف أن "الخطة المتوسطة تقضي بإدخال 7 آلاف ميغاواط أخرى"، موضحًا أن "الخطة طويلة الأمد والتي تصل إلى خمس سنوات تستلزم الوصول إلى 45 ألف ميغاواط"، مبينًا أن "هذه الخطة تتحقق حال توفر المقومات المكملة لها كالخطة الوقودية وتوفر التخصيصات المالية وقرارات حكومية داعمة لعمل الوزارة".

وشدد موسى على أن "الوزارة تدعم الاستثمار في قطاع الكهرباء شريطة أن تكون موافقة للمواصفات وبأسعار تنافسية، ووفق هذه المعطيات تم توقيع عقد لإنشاء (محطة الخيرات) الاستثمارية بطاقة 1400 ميغاواط والعمل على توسيع (محطة الرميلة ومحطة بسماية) الاستثماريتين".

وعن إمدادات الطاقة من الجانب الإيراني أوضح الناطق باسم وزارة الكهرباء أن "هذا الأمر يتلخص بشقين الأول أن العراق كان يستورد طاقة تصل إلى 1200 ميغاواط تنخفض وترتفع حسب الحاجة من خلال أربعة خطوط متمثلة بـ(ميرساد-ديالى وعمارة - كرخة وسربيل زهاب-خانقين وخرمشهر) وهي متوقفة ومنذ قرابة ثلاثة أشهر إلى الآن لوجود أزمة في تجهيز الطاقة في الجانب الإيراني".

وبيّن أن "الجزء الثاني من الإمدادات يتمثل باستيراد الغاز لتشغيل محطات الإنتاج في العراق"، منوهًا بأن "الاتفاقات البروتوكولية تنص على أن (تجهز إيران العراق بـ 50 مليون متر مكعب في فصل الشتاء و70 مليون متر مكعب صيفًا) وهذه الإطلاقات ترتفع وتنحسر على فترات وقد انحسرت خلال الأيام القليلة الماضية لتصل إلى ما يقارب 7 ملايين متر مكعب قياسي"، كاشفًا عن "معاودة الجانب الإيراني في زيادة ضخ الغاز ليصل إلى 20 مليون متر مكعب قياسي الآن".

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تشكيل لجنة لتحديد ضوابط قروض مشاريع الطاقة المتجددة

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