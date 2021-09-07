وزير الخارجية الأميركي يجري في الدوحة محادثات حول أفغانستان

2021/09/07 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم شون تاندون أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة الإثنين محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت خصوصاً الأزمة الأفغانية بعدما أعلنت طالبان سيطرتها الكاملة على أفغانستان.وبلينكن الذي يرافقه في زيارته إلى الدوحة … Readmore

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