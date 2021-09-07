اسعار النفط العالمية تتذبذب بعد موجة انخفاض بعد خفض السعودية لاسعار خامها المصدر لآسيا

2021/09/07 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تذبذت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط تداول هادئ حيث لجأ بعض المستثمرين إلى صفقات بعد الخسائر الأخيرة بينما تزايدت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب بعد أن أثرت التخفيضات الحادة التي قامت بها السعودية على أسعار عقود الخام لآسيا على المعنويات.وارتفعت … Readmore

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