2021/09/07 | 11:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بعصابة لسرقة المواطنين والتجارة في منطقة جميلة شرقي العاصمة بغداد.وذكر الوزير في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “هناك فرق كبير بين القول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تطيح بعصابة “سرقة التجار” شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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