احباط محاولة استهداف للقوات الأمنية جنوبي بغداد (فيديو)

2021/09/07 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابي واحباط محاولة استهداف للقوات الأمنية جنوبي بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفرزة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، وبالتنسيق مع قسم استخبارات القيادة، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4/1 إرهاب) ضمن قاطع الكرخ".

واضاف البيان، ان " قوة من اللواء (55) للفرقة المشاة السابعة عشرة ووفق جهد استخباري متميز، تمكنت من إحباط محاولة لاستهداف قواتنا الأمنية، وذلك من خلال زرع عبوات ناسفة مضادة للدروع في أحد الطرق النيسمية التي تسلكها القطعات، وجرى معالجتها وتفجيرها موقعياً".

الفيديو ادناه:

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