بلاسخارت تكشف عن مساعدات هي الأكبر في العالم لإنتخابات العراق

2021/09/07 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء أن الأمم المتحدة ستقدم المساعدة الأكبر في العالم للانتخابات التشريعية بالعراق المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بغداد، إن "المساعدة التي ستقدمها الأمم المتحدة لإنتخابات العراق ستكون الأكبر على مستوى العالم بأسره، وستنشر مزيدا من الفرق"، مشيرة أن "أعداد موظفي الأمم المتحدة التي سيتم نشرهم يبلغ خمسة أضعاف الأعداد في انتخابات 2018 في العراق إضافة إلى مشاركة 180 خبيرا دوليا".

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