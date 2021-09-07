2021/09/07 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المقر المتقدم لعمليات كركوك، الثلاثاء، القضاء على 4 من عناصر داعش، مؤكدا أن قوات المقر "ستقتل الذين نفذوا العمل الارهابي الليلة".

وقال قائد المقر الفريق الركن علي الفريجي في بيان تلقى NRT عربية، (7 ايلول 2021)، انه "تم قتل 4 من الدواعش الان من قبل جهاز مكافحة الارهاب في التون كوبري"، مضيفا "البشرى قريبة وسنقتل الدواعش الذين نفذوا العمل الارهابي الليلة".

ومساء يوم السبت الماضي، أودى هجوم شنه داعش على نقطة للشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد، جنوبي كركوك، بحياة 13 شرطيا وأدى لإصابة اثنين آخرين، بعدما فخخ طريقاً سلكته قوات الاسناد التي قدمت للمكان لينفجر عليها.

ويوم أمس، ذكر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إن الهجوم سببه "التقصير وسوء الإدارة"، وإن "هناك من يسعى للفتنة لا سيما مع اقتراب الانتخابات" المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات كركوك تطلق وعدا بشأن تنامي داعش) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات كركوك تطلق وعدا بشأن تنامي داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).