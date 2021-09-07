دراسة هامة: الأعراض

2021/09/07 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعرف الخرف بأنه مصطلح شامل لمجموعة من

الأعراض المرتبطة بالتدهور التدريجي

للدماغ.



ورغم أن فقدان الذاكرة هو السمة

المميزة للخرف، توضح الأبحاث أنه قد لا

يكون العارض "الأول".

ويربط معظم الناس فقدان الذا

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