اليابان تسجل وفاة جديدة بين متلقي جرعات ملوثة من لقاح كورونا

2021/09/07 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الصحة اليابانية، برصدها

حالة وفاة جديدة بين أشخاص تم تطعيمهم

بدفعة ملوثة من لقاحات شركة "موديرنا"

الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن المتوفي رجل في 49

عاما من عمره وفارق الحياة في 12 آب بعد

مرو

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