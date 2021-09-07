الامم المتحدة: لا يوجد بلد في مأمن من الاحتباس الحراري

2021/09/07 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت كبيرة مسؤولي المناخ في الأمم

المتحدة، باتريشيا سبينوزا، من أنه لا

يوجد بلد في مأمن من الاحتباس الحراري،

داعية الحكومات إلى تخطي أساليب

"التأجيل والتسويف" لمكافحة الظاهرة.

وقالت سبينوزا، في معرض

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