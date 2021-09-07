وزير الداخلية يعلن القبض على ’عصابة جميلة’.. أثارت قلق المواطنين والتجار

2021/09/07 | 11:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، القبض على عصابة اثارت قلق المواطنين والتجار في منطقة جميلة شرق العاصمة بغداد.

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وقال الغانمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 أيلول 2021)، إن "هناك فرق كبير بين القول والفعل، ولدينا في وزارة الداخلية ابطال ان قالوا فعلوا، من بينهم رجال مكافحة اجرام بغداد الذين وعدوا بملاحقة المجرمين أينما كانوا، وها هم اليوم يوجهون صفعة قوية لعصابة سرقة، نفذت عددا من عمليات السرقة وأثارت قلق المواطنين والتجار في منطقة جميلة شرقي العاصمة".

وأضاف "بوركت جهودكم التي تكللت بالقبض على هذه العصابة، وادعوكم للاستمرار في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".

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