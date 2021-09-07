التربية تُحدد الـ 12 من أيلول الجاري موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية

2021/09/07 | 12:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد بدء العام الدراس للملاكات التربوية في العراق.وفي بيان للوزارة وصل “النور نيوز” نسخة منه “حديد الـ12 من شهر أيلول الحالي ، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2021– 2022 ، وذلك من أجل وضع الجداول والترتيبات الكفيلة لانجاح امتحانات الدور الثاني للمراحل غير …

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