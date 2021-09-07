التربية تُحدد موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية

2021/09/07 | 12:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد.

وذكر بيان للتربية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، عدا إقليم كردستان، باعتماد يوم الأحد الموافق الـ 12 من أيلول الجاري، موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس، مع الأخذ بضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي".

واضاف البيان، ان "القرار جاء من أجل وضع الجداول والترتيبات الكفيلة لانجاح امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر".

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