2021/09/07 | 12:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت التربية على الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وازرة التربية، موعد مباشرة الكوادر التعليمية والتدريسية للعام الدراسي 2021-2022.

وقالت التربية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم تحديد الـ12 من شهر أيلول الحالي، موعدًا لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2021– 2022، وذلك من أجل وضع الجداول والترتيبات الكفيلة لإنجاح امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المتتهية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر".

ودعت التربية وفقًا للبيان إلى "الأخذ بضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي".

اقرأ/ي أيضًا:

اللجنة العليا تعلن ضوابط داوم طلبة الجامعات للعام الدراسي القادم

التربية تحدد مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن موعد مباشرة الكوادر التدريسية للعام الدارسي الجديد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن موعد مباشرة الكوادر التدريسية للعام الدارسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).