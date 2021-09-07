في جلسة برلمانية مغلقة…قاآني يدافع عن شيعة افغانستان

2021/09/07 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني صرح عدد من النواب في البرلمان الإيراني، للإعلام، عن الجلسة غير المفتوحة التي انعقدت صباح يوم أمس الاثنين ،بحضور قائد فيلق “القدس” في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني.قال أحمد […]

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