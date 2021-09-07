2021/09/07 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه كان يمكن أن تسجل للرئيس عباس تخيلاسياسيا كسَرَ الروتين لو وجد مشروعه لفرض السلام التجاوب المفترض؛ فالسلام عقد ومسيرة مشتركة بين طرفين.



أبراهام بورغ فكر بنهج للسلام فانتبذ، وأبعد السرب ، أقصي عن دائرة النفوذ.



ومن قبله حورب البروفيسور إيلان بابه واضطر لترك البلاد حين أشار الى خارطة طريق السلام .



رابين اعترف بمجرد كيان فلسطيني وقتل .



خطب نتنياهو في الجموع لا أستطيع ردعه ، اردعوه انتم.



وفي الحال جرى ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بناء الثقة في زمن التقويض - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بناء الثقة في زمن التقويض - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).