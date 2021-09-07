وعود البيجيدي الانتخابية وعود عرقوب (12). - سعيد الكحل

2021/09/07 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل لقد أبانت التجربة الحكومية برئاسة البيجيدي أن هذا الأخير يعطي وعودا ولا يلتزم بها .



فكما استفرد بقرارات عديدة داخل الحكومة ، همش كذلك هيئات المجتمع المدني ؛ ومن ثم فإن مزاعمه حول التعاون مع الفرقاء السياسيين لا أساس لها من الصحة ؛ مما يفقد خطابه عن الشراكة والتعاون كل مصداقية ، حتى خطابه الذي قال فيه "إن نهج الشراكة والتعاون الذي نصت عليه أطروحة المؤتمر السابع ليظل ثابتا ومكونا رئيسيا في منهج حزب ......





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