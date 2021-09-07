شاهد بالفيديو.. هكذا باغت ماكرون ايران بتدخله في العراق

2021/09/07 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aTKl-W1GHA8

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