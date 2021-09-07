هل أوقفت النفط تزويد المحطات “الخاصة” بالبنزين؟

2021/09/07 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة الى وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إيقاف تجهيز محطات تعبئة الوقود “الخاصة” في العاصمة بغداد.وقالت الشركة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها “تنفي المعلومات […]

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