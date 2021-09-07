بعد انطلاق الحمالات الانتخابية.. المفوضية ترصد اغرب حالة دعائية تحدث على الاطلاق

2021/09/07 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، قيام شخص غير مرشح ببث دعاية انتخابية.

وذكر مساعد الناطق الرسمي بأسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة لـ NRT عربية، (7 ايلول 2021)، ان "فرق البحث والتحري التابعة لمفوضية الانتخابات رصدت اليوم في بغداد تعليق صورة لشخص غير مشارك في الانتخابات"، لافتا الى انه "يتم البحث عنه حاليا من قبل الفرق المختصة،" مؤكدا في "حال الاستدلال على المعلومات الكاملة عنه سنتخذ بحقة الاجراءات القانونية اللازمة".

واضاف ابو سودة، انه "لايمكن اعتبار ماحصل اليوم مخالفة لشروط الدعاية الانتخابية، لان الشخص غير مرشح اصلا في الانتخابات وليس لديه رقم انتخابي"، مبينا ان "الحالة التي رصدت اليوم حالة فردية ولم نرصد الى الان اي حالات اخرى مشابهة في المحافظات الاخرى".

واوضح، انه "طالبنا من قسم الاستشارات والشكوى التابعة للمفوضية اعلامنا حول المادة القانونية التي يمكن ان تصنف هذه الحالة، ونحن نعتبرها تضليل وليس مخالفة انتخابية".

N.A

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