بالصور.. شرطة دهوك تستعيد 2.6 مليون دولار و4 كيلوغرامات ذهب سرقت من منزل تاجر

2021/09/07 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة دهوك، عن استرجاع مبلغ كبير

من المال وعدة كيلوغرامات من الذهب، تمت

سرقتها من منزل تاجر، من قبل ثلاثة

أجانب.

وقال مدير شرطة دهوك العميد شعلان احمد،

في مؤتمر صحفي، ان "مفارز مكافحة اجرام

دهوك

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