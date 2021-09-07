الداخلية تطلق عملية تفتيش في بغداد وتعتقل 9 مطلوبين

2021/09/07 | 12:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 أيلول 2021)، إن "مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة مخدرات بغداد الجديدة تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة ٢٨"مخدرات في منطقة (شهداء العبيدي ) شرقي بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من طرفي مشاجرة بعد إخبار من احد المواطنين بوجود مشاجرة ضمن منطقة (حي الحرية) جنوب شرقي بغداد وعلى الفور تم توجه القوة إلى المكان وإلقاء القبض عليهما".

وفي السياق ذاته، "تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع مفرزة من مكافحة اجرام جسر ديالى من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 405 قتل في منطقة (العريفية) جنوب شرقي بغداد".

فيما نفذت "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (حي الفرات) غربي بغداد، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة بناء أراضي زراعية بطريقة غير قانونية".

وفي منطقة النهروان "تمكنت قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في منطقة من ضبط بحوزتهما مسدسين ومخزن مسدس غير مرخص".

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