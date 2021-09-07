2021/09/07 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يبارك تفعيل السلم الأهلي في بغداد والمحافظات الأخرى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يبارك تفعيل السلم الأهلي في بغداد والمحافظات الأخرى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يبارك تفعيل السلم الأهلي في بغداد والمحافظات الأخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).