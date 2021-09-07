2021/09/07 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان /المركز الخبري الوطني أقر وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الثلاثاء، بارتفاع نسبة الجرائم بشكل ملحوظ في الإقليم، عازيا السبب في ذلك إلى عدم تعاون السلطات القضائية مع القوات الأمنية في هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخدرات وحرق للنساء ..



داخلية كردستان تدق ناقوس الخطر: احموا أبناءكم من “الآفة” المركز الخبري الوطني.

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