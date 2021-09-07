المتحدث باسم طالبان: لا تصارع داخلي على مناصب رفيعة.. ولم تتغير أيديولوجيتنا

2021/09/07 | 12:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، في مقابلة مع مراسلة القناة الإخبارية البريطانية Chanel 4 News، ليندسي هيلسوم، وجود تصارع داخلي بين أفراد طالبان على بعض المناصب الرفيعة.

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