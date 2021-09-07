التربية تُحدد الـ12 من أيلول الجاري موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية

2021/09/07 | 12:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية ، تحديد الـ12 من شهر أيلول الحالي ، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2021– 2022 ، وذلك من أجل وضع الجداول والترتيبات الكفيلة لانجاح امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المتتهية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان لهُ ، إن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان ، باعتماد يوم الأحد الموافق الـ 12 من أيلول الجاري ، موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس ، مع الأخذ بضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية ، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي” .

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