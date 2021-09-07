موقع المونيتور يكشف عن احتمالية نقل الصراع على النفوذ بين إيران وإسرائيل الى أفريقيا

2021/09/07 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع المونيتور الإخباري الأميركي عن احتمالية نقل الصراع على النفوذ بين إيران وإسرائيل الى القارة الأفريقية.

واتهم تقرير لموقع المونيتور, فيلق القدس الإيراني بتدريب وتمويل وتسليح جماعات انفصالية عديدة في أفريقيا, من بينها الحركة الإسلامية النيجيرية, مبينا أن إيران ووكلاءَها نجحوا في بناء شبكات التهريب والجريمة من خلال استغلال الهياكل السياسية الهشة في بعض البلدان الأفريقية، ومن خلال هذه الشبكات أيضًا، يُزعم أن إيران تجند عملاء محليين ينضمون بعد ذلك إلى القضية الدينية الإيرانية.

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