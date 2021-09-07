2021/09/07 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكن جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء من إلقاء القبض على أخطر ساحر ومشعوذ ومبتز الكتروني في المحافظة.وقال مصدر أمني في حديث تابعه، “المركز الخبري الوطني”، إن “قوات الجهاز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال أخطر “مبتز ومشعوذ” في البصرة المركز الخبري الوطني.

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