العبادي يحذر من المساس بالاستقرار وسياسة خلط الاوراق

2021/09/07 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي من المساس بالاستقرار وسياسة خلط الاوراق.وادان “ائتلاف النصر” في بيان صحفي ،الهجوم الإرهابي الذي استهدف اللواء 19 للشرطة الإتحادية في ناحية الرشاد جنوب كركوك، والذي أدى إلى إستشهاد وجرح عدد من أبناء قواتنا الأمنية، مبينا :” ان استمرار التعرضات الإرهابية مؤشر خطير على النيل من الأمن والإستقرار …

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