السيد الصدر: التعاون بين الحوزة العلمية والعشائر العراقية أمر جميل ومطلوب

2021/09/07 | 13:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

رحب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بالتعاون بين الحوزة العلمية والعشائر العراقية.





وقال السيد الصدر في رد له على سؤال حول امكانية تفعيل السلم الاهلي ببغداد والمحافطات، وتلقته وكالة الانباء العراقية (واع) "إن التعاون بين الحوزة العلمية والعشائر العراقية الأصيلة بما يضفي على عراقنا السلم والسلام هو أمر جميل ومطلوب".

وقدم شكره لـ"الحوزة والعشائر على هذا المجهود الذي يرضي الله سبحانه وتعالى".

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