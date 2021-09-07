العراق على موعد جديد مع ارتفاع درجات الحرارة

2021/09/07 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المتنبئ الجوي أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء، ان العراق مقبل على ارتفاع في درجات الحرارة من جديد.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة خلال يوم غد حيث تصل الى منتصف الاربعينات في مدن الجنوب والفرات الاوسط واقل من ذلك في مناطق الشمال والوسط والاجزاء الغربية".

وبين انه "اعتبارا من يوم الاربعاء وحتى مطلع الاسبوع المقبل تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح لتسجل عموم مدن الوسط والشمال وغرب البلاد درجات اقل من 40 درجة وبداية الاربعينات في مدن الجنوب والفرات الاوسط والاجواء اكثر اعتدالا مع نسمات باردة خلال ساعات الفجر والصباح".

وأضاف ان "هناك نشاط واضح في الرياح الشمالية الغربية وهبات تصل الى 50 كم في اغلب مناطق الوسط والجنوب ايام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت، كما انه بذلك نودع رسميا موجات الحر الصيفية والاجواء الشديدة الحرارة بعد صيف طويل وحار ومرهق".

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