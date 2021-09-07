2021/09/07 | 13:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفذت مفارز مديرية شرطة النجدة واجبات ومهام امنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.وبينت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الواجبات أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين الذين تنوعت جزائمهم بين القتل العمد والمخدرات وحيازة السلاح غير المرخص، فضلا عن ضبط عجلات مخالفة للتعليمات المرورية”.وأضافت “المديرية انه …

ظهرت المقالة في بغداد..



القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة أولاً على النور نيوز.

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