المنتجات النفطية تنفي قطع الوقود عن محطات أهلية في بغداد

2021/09/07 | 13:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت الشركة استمرار عمليات تجهيز المحطات بالوقود

الترا عراق - فريق التحرير

نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الثلاثاء، معلومات متداولة عن إيقاف تجهيز محطات تعبئة الوقود التابعة للقطاع الخاص في العاصمة بغداد، بسبب الديون.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان، 7 أيلول/سبتمبر، إنّ "المعلومات التي تم تداولها بهذا الشأن هي أخبار غير دقيقة وعارية عن الصحة".

وأضاف، أنّ "الشركة ومن خلال هيئة توزيع بغداد مستمرة بتجهيز جميع المحطات في بغداد بحصصها اليومية من الوقود حفاظًا على انسيابية تجهيز المشتقات النفطية للمواطنين".

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