تذبذب أسعار النفط وسط تداول هادئ

2021/09/07 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _بغداد

تذبذت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط تداول هادئ حيث لجأ بعض المستثمرين إلى صفقات بعد الخسائر الأخيرة بينما تزايدت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب بعد أن أثرت التخفيضات الحادة التي قامت بها السعودية على أسعار عقود الخام لآسيا على المعنويات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 72.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش بعد أن هبطت 39 سنتا يوم الاثنين.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 69.14 دولارًا للبرميل، بانخفاض 15 سنتًا ، أو 0.2٪ .

وتزايدت مشاكل الطلب بعد أن أبلغت مجموعة النفط الحكومية أرامكو السعودية العملاء بأنها ستخفض أسعار البيع الرسمية لشهر أكتوبر/تشرين الاول لجميع درجات الخام المباعة إلى آسيا بما لا يقل عن دولار واحد للبرميل.

وتأتي التخفيضات الكبيرة في الأسعار، وهي علامة على أن الاستهلاك في المنطقة الأكثر استيرادًا في العالم لا يزال فاترًا، حيث ألقت عمليات الإغلاق في جميع أنحاء آسيا لمكافحة متغير دلتا لفيروس كورونا بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

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