2021/09/07 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال محتال استحوذ على راتب متقاعد “متوفي” لخمس سنوات المركز الخبري الوطني.

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