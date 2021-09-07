"الوحش الأصفر" يقتحم سوقًا في بغداد الجديدة

2021/09/07 | 14:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت دائرة بلدية بغداد الجديدة في أمانة العاصمة، الثلاثاء، تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات داخل سوق شعبية.

وذكرت الدائرة في بيان، 7 أيلول/سبتمبر، أنّ "الحملة نفذت ضمن أعمال قسم التجاوزات بالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض بعد توزيع الانذارات للمحلات المتجاوزة بإزالة ورفع التجاوزات في سوق الأمين".

وأكّد البيان، "استمرار الحملات لإزالة التجاوزات في عموم القاطع".

وأعلنت الدوائر البلدية في عدة محافظات من بينها الديوانية وبابل والموصل، إطلاق حملات لإزالة التجاوزات باسم "الشهيد عبير سليم"، الذي اغتيل أثناء حملة في كربلاء.

فيما أعلن أمين العاصمة علاء معن في بيان، إطلاق "حملة عبير" لإزالة التجاوزات في بغداد.

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