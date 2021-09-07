السعودية.. التحقيق مع 4 لواءات في قضية رشوة بـ56 مليون دولار

2021/09/07 | 14:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق مع 4 طباط برتبة لواء في وزارة الحرس الوطني، أحدهم حالي وثلاث متقاعدين، لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212 مليون ريال (56.5 مليون دولار) على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة، وفقا لوكالة واس.

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